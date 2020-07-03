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مرأة

في 7 أيام .. حيلة غير متوقعة للتغلب على إدمان الشاي والقهوة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:53 م
حيلة غير متوقعة للتغلب
حيلة غير متوقعة للتغلب على إدمان الشاي والقهوة
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حياة عبد العزيز
يقبل الكثير من الأشخاص منذ الاستيقاظ صباحًا وحتى النوم على شرب الشاي والقهوة على مدار اليوم، وبالرغم من احتوائهما على فوائد صحية، إلا أن شربهما بطريقة مستمرة يسبب أضرارا وخيمة.


وقدم موقع "timesofindia" حيلة غريبة يمكن من خلالها عدم شرب الشاي القهوة، وتظهر نتائجها بعد 7 أيام فقط، وهي استبدال الشاي والقهوة بالماء الفاتر أو الدافئ، حيث يساعد الجسم على التخلص من الكثير من العادات الضارة.


اليوم الأول

عند الاستيقاظ من النوم اقبل على شرب كوب واحد فقط من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ولكن تشعر بالصداع الشديد، لعدم شرب الشاي الذي يحتوي على الكافيين مثل كل يوم.


اليوم الثاني 

يشعر الشخص بالصداع أيضا لاستمرار وجود الكافيين في الجسم، ولكن عليك أيضًا بشرب كوب من الماء الفاتر فإنه يساعد على تقليل انتفاخ المعدة.

اليوم الثالث

لم يشعر الأشخاص بالصداع، لكن من الممكن أن يشعر الشخص ببعض النعاس وعدم النشاط فقط قم بشرب كوب من الماء الفاتر مع نصف ليمونة.

اليوم الرابع

يستمر الشخص على شرب الماء الفاتر، مع الاستمرار والتعود على عدم شرب الشاي والقهوة، وذلك يعمل على تحسين الجهاز الهضمي.


اليوم الخامس 

يشعر الشخص بإرتياح في المعدة، مع القليل من الصداع على مدار اليوم.


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اليوم السادس

لم يكن الشاي والقهوة لهما مفعول في جسم الشخص نهائيا، ويمكن وضع بعض المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل في كوب الماء الفاتر بدلا من الليمون والعسل الأبيض.


اليوم السابع

يشعر الشخص ببعض الزيادة في الطاقة والتركيز، وأصبح شرب كوب من الماء الفاتر عادة صحية تساعد على التخلص من السموم وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.


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