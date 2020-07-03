بـ آية من القرآن الكريم .. أول تعليق من محمد عواد عقب تعافيه من كورونا

رد محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على من يتهمونه بـ ادعاء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد عقب تواجده في مقر النادي اليوم لإجراء مسحة طبية جديدة له استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري.
وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: " {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} صدق الله العظيم.
وأعلن محمد عواد منذ فترة عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد عقب اجرائه لـ المسحة الطبية وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".
وأجرى الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسحة الأولى من الكشف على فيروس كورونا المستجد وذلك بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.
وسيتم عمل المسحة الثانية بعد 72 ساعة استعدادا لخوض التدريبات الجماعية لفريق الزمالك تحت قيادة كارتيرون المدير الفني قبل عودة منافسات الدورى المصري.
وظهرت نتيجة التحليل الثاني لحارس مرمى الفريق محمد عواد والتى تحولت إلى السلبية وشفاءه من الوباء العالمي.
{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} صدق الله العظيم— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 3, 2020