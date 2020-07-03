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أخبار العالم

مقتل 9 جنود في كمين للجيش المالي بوسط البلاد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
لقي 9 جنود بالجيش المالي مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون بوسط البلاد، حسبما أفادت قناةة "سكاي نيوز".

وأعلنت السلطات المالية، الجمعة، مقتل 9 جنود في هجوم بالمنطقة التي شهدت مقتل نحو 32 شخصا ذبحا على أيدي مسلحين في اليوم السابق.

وقال الناطق باسم الجيش المالي، دياران كونيمان، إن الهجوم حدث بالقرب من قرية جوارى بمنطقة موبتي.

وأغار مسلحون على المواطنين في قرى جوارى وجيندو وفانجادوجو وقاموا بذبح 32 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية قريبة من جوارى قوله إن الجهاديين عادوا وهاجموا الجنود الذين وصلوا بعد الغارة على القرى.

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