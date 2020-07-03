الليلة عيد .. هل يتحول رفع الإغلاق إلى يوم السعد للحلاقين في بريطانيا؟

من المقرر السماح للحلاقين ومصففي الشعر في بريطانيا فتح الصالونات ومراكز التجميل اعتبارًا من غد السبت، بعد أشهر الإغلاق الطويلة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا





وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قررت مصففة الشعر كارول ريكابي عدم الانتظار للصباح وفتح صالونها في بلدة كامدن شمالي العاصمة لندن مع الدقات الأولى لمنتصف الليلة.





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وقالت ريكابي "سنحظى ببعض المرح لكن لدينا الكثير من العمل. لدينا حجوزات بالفعل من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً لأننا قررنا تقليل عدد الزبائن الموجودين داخل المحل طوال اليوم".





وسيعمل 4 مصففي شعر في صالون ريكابي مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام أداوت الوقاية مثل الكمامات، وتخصيص 15 دقيقة للتنظيف بعد الفراغ من كل زبون قبل استقبال الزبون التالي.





وأضافت الشبكة أن معظم زبائن صالون ريكابي القدامى سيأتون إليه يوم السبت بشعر طويل ولحى مشعثة بانتظار التصفيف والتأنق، بعدما حاول بعضهم الاعتماد على أنفسهم لحلاقة شعرهم أثناء فترة الإغلاق، وكانت النتائج كارثية في بعض الأحيان.





وليست ريكاب وحدها من قررت عدم الانتظار للصباح وفتح صالونها في منتصف الليل، إذ قرر مات هيوز فتح صالون الحلاقة الخاص به أيضًا قبل الصباح، وقال "الطلب على حجز مواعيد الحلاقة كان جنونيًا بمجرد أن أعلنّا على حساباتنا للتواصل الاجتماعي أن الحجز صار متاحًا".





ومع تلقي حجوزات تغطي أسابيع قادمة، قرر هيوز فتح صالونه بدءًا من منتصف الليلة لاستقبال عدد قليل من زبائنه القدامى بشكل حصري حتى صباح الغد قبل أن يبدأ باستقبال الزبائن العاديين الذين تدافعوا بشكل غير متوقع لحجز مواعيد الحلاقة.





وأضاف هيوز "سيكون وقتًا ممتعًا. إننا جميعًا متحمسون للعودة إلى العمل ولم اكن أتصور أن أشعر بكل هذا الحنين إلى العمل بعدما قضيت 3 أشهر بعيدًا عن أدواتي".



