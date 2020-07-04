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ثقافة

ناقص مكتمل.. رواية جديدة عن دار الناشر لـ يوسف حسين

السبت 04/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تستعد دار الناشر، لإصدار رواية "ناقص مكتمل" ، للكاتب والروائي الشاب يوسف حسين، والتي تعد أول تجاربه الأدبية، وهي رواية رومانسية.

الرواية تتضمن 3 قصص منفصلة عن مجموعة من الشباب والبنات شاءت الأقدار أن تجمعهم الحياة في ظروف استثنائية.

كتبت الرواية باللغة العربية الفصحى، لأن اللغة العربية وآدابها ترصد من المعاني التي لا تستطيع أي لغة آخرى رصده.

يذكر أن سوق النشر شهد خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات بسبب إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إلغاء كافة معارض الكتب في دول العالم الأمر الذي تسبب في أضرار مالية كبيرة للناشرين في مصر والدول العربية.

ويسعى اتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، للوقوف بجانب أعضاءه لدعم بكافة الطرق المتاحة للعبور من الأزمة الحالية. 

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