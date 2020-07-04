برلماني: الدولة قدمت ملايين الجنيهات للحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة

قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن سبب تاجيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة وغيرها؛ هو استخدام للفرصة التى منحتهم إياها وزارة التربية والتعليم .





وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم اتاحت للطلاب التاجيل للدور التانى دون انقاص من مجموعهم لمن يرغب فى عملية التأجيل بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب على اعلى مستوى.



