برلماني: الدولة قدمت ملايين الجنيهات للحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة

قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن سبب تاجيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة وغيرها؛ هو استخدام للفرصة التى منحتهم إياها وزارة التربية والتعليم.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم اتاحت للطلاب التاجيل للدور التانى دون انقاص من مجموعهم لمن يرغب فى عملية التأجيل بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب على اعلى مستوى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الاجراءات الوقائية والاحترازية كلفت الدولة ملايين الجنيهات، لذا يجب أن يعلم الطالب أنه في ايدٍ امينة والدولة لن تسمح بحدوث اى مكروه ضده، وستفعل المستحيل من اجل حصوله على الشهادة والحفاظ على سلامته.