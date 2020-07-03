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أخبار العالم

بوتين يجري اتصالا ببطل ألعاب قتالية لتقديم واجب العزاء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة والد اللاعب الروسي المحترف في الالعاب القتالية المختلطة، خبيب نور محمدوف.

وأجرى الرئيس الروسي اتصالا باللاعب الروسي أعرب خلاله عن تعازيه له بوفاة والده.


وقال الكرملين إن بوتين اتصل باللاعب وأعرب عن تعازيه بوفاة والده عبدالمناب نورمحمدوف، الذي فارق الحياة في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 57 عاما.


جدير بالذكر أن المقاتل الروسي من مواليد منطقة داغستان عام 1988 وقد حقق بطولة العالم في رياضة UFC ليكون أول رياضي روسي يحقق هذا الإنجاز.
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