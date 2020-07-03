عبد المنعم سعيد: الشعب المصرى تخلص من الإخوان فى 3 يوليو.. والسيسي ينهض بالدولة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إن الشعب المصري شعر بأزمات عديدة في ظل حكم الإخوان، مضيفا أن مصر وقفت وقفة واحدة ضد الإخوان يوم 30 يونيو في عام 2013.





وقال سعيد ، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن الإعلان الدستوري أشعل المظاهرات ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ما حدث يوم 3 يوليو خلص الشعب المصري من جماعة الإخوان الإرهابية.









وأضاف الكاتب والمفكر السياسي " كان لدى يقين كامل أن مصر لن تدخل النفق المظلم مشددا على أن جميع أطياف الشعب المصري تكاتفوا للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل على النهوض بمصر من خلال مشروعات قومية عديدة ومصر قامت ببناء مدن جديدة بها إمكانيات تليق بمستقبل الأجيال القادمة.





وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد أن الشعب المصري عظيم وواجه تحديات عديدة ومصر عملت على استمرار التنمية وسنكون في مصاف الدول المتقدمة.