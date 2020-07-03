محمد علي خير يطالب الحكومة بعودة المعارض: تدعم الاقتصاد وبـ تشغل ملايين

طالب الإعلامي مقدم برنامج المصرى افندى ، على قناة القاهرة والناس، الحكومة بعودة المعارض وذلك لما لها من أهمية كبرى على الاقتصاد المصرى فهى أصبحت صناعة كاملة يعمل بها ملايين المصريين وترتبط بصناعات أخرى ارتباطا مباشرا. الإعلامي محمد على خير افندىقناةأهميةعلىالاقتصادأصبحت









وأجرى علي خير، عددا من المكالمات الهاتفية مع القائمين على صناعة المعارض لتوصيل صوتهم لرئيس الوزراء والحكومة.









وأكد يسرى أبو النجا، رئيس شعبة منظمي المعارض، أهمية عودة تنظيم المعارض باعتبارها جزءا مهما من منظومة التجارة والصناعة، قائلا: "المعارض المسوق الاول للصناعة والتجارة الداخلية والتصدير والصناعة دي فيها كثافة كبيرة من العمالة المباشرة وغير المنتظمة، وشركات كثيرة كانت مرتبة أعمالها وبرامجها الداخلية والخارجية وتأثروا بسبب كورونا".









وحذر يسري أبو النجا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، من خطورة استمرار غلق المعارض، مضيفا: "ده هيعود على العمالة والتوظيف ومش عايزين نوصل لمشكلة امريكا التي سجلت ارقام رهيبة من البطالة واحنا في مصر دولة بتعمل الان على مساعدة العمالة".









وأشار يسري أبو النجا، إلى أن مصر موضوعة على خريطة تنظيم المعارض الدولية في العالم، مطالبا بعودة تنظيم المعارض وممارسة النشاط مع تنفيذ إجراءات الوقاية للاستمرار في الحفاظ على سمعة مصر بهذا المجال، مؤكدا أن عودة النشاط لهذه الصناعة المهمة يؤثر بالإيجاب على عودة السياحة وزيادة العمالة غير المباشرة.









كما قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، إن هناك إجراءات احترازية سيتم اتخاذها من قبل منظمي المعارض، اجراءات لزائري المعارض من استخدام الكمامات ووسائل التطهير وتطهير المنتجات والمعروضات مثل أي نشاط اقتصادي يعود للعمل.









وتابع: "سيتم تقليل الكثافات وتزويد مساحات المعارض والمدة الزمنية لتقليل فرص عدوى كورونا"، وطبقا لعودة النشاط الاقتصادي يجب أن تعود فاعليات تنظيم المعارض قائلا: "احنا كمصانع وصناعات نحتاج المعرض ده كوسيلة للترويج لمنتجاتي رقم واحد وأقوى من اني اعمل موقع أو كتالوج وده كلام على مستوى العالم"





واختتم: "مصر على مستوى العالم كانت بتنهض نهضة قوية في مجال تنظيم المعارض عالميا ودي حاجة مشجعة للسياحة، وطالبين من الدولة والحكومة الان عمل خارطة طريق بالنسبة للمعارض وموعد فتحها".



