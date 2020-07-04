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حوادث

حبس مدير مخبز بلدي لاستيلائه على 131 ألف جنيه من أموال الدعم

السبت 04/يوليه/2020 - 03:01 ص
حبس مديرة مخبز
حبس مديرة مخبز
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المديرة المسئولة عن مخبز بلدى، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ 131 ألفا و309 جنيهات دون وجه حق من أموال الدعم.


وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائها على مبلغ (131309 جنيه) بدون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفها فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وفقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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