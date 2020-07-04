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بين الناس

تراكم القمامة وعدم وجود صناديق لجمعها.. شكوى من سكان حى العجمي في الإسكندرية

السبت 04/يوليه/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد صبحي إبراهيم، المقيم فى شارع أبو بكر الصديق حي العجمي نهاية كوبري الكيلو 21 قبلي محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالمنطقة.


ويقول فى رسالته: "نشكو من تراكم القمامة بالمنطقة وعدم وجود صناديق لجمعها ورفض دخول سيارات الجمع للشوارع الجانبية، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام فى الوقت الذى تهتم الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض".


وناشد السكان سرعة العمل على حل الشكوى.


للتواصل: 01229184618


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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