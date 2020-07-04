تراكم القمامة وعدم وجود صناديق لجمعها.. شكوى من سكان حى العجمي في الإسكندرية

شكا المواطن محمد صبحي إبراهيم، المقيم فى شارع أبو بكر الصديق حي العجمي نهاية كوبري الكيلو 21 قبلي محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالمنطقة.









ويقول فى رسالته: "نشكو من تراكم القمامة بالمنطقة وعدم وجود صناديق لجمعها ورفض دخول سيارات الجمع للشوارع الجانبية، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام فى الوقت الذى تهتم الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض".









وناشد السكان سرعة العمل على حل الشكوى.









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