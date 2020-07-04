بعد تصديق السيسي.. عضو الهيئة العليا لحماة وطن: الحزب سيشارك بقوة في انتخابات الشيوخ

قال حسن السيد عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة العليا بحزب حماة الوطن، إن جميع الأحزاب السياسية بدأت فى نشر واختيار ممثليها فى النظام الفردى او القائمة، مؤكدًا أن الحزب سيشارك بقوة في انتخابات الشيوخ والنواب.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هناك تنسيق كبير بين جميع الأحزاب خلال هذه الفترة، لافتًا الى أن الحزب مستعد للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الجديد.





وتابع النائب حديثة:" لا اعتقد أن هناك حزب قادر على المشاركة بقائمة واحدة بمفرده وسوف يكون هناك مشاركة قوية وتعاون بين جميع الأحزاب".



