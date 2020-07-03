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توك شو

مسؤول بـ جامعة تشابهان الامريكية يتوقع وصول إصابات كورونا لـ100 ألف بنهاية يوليو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:40 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور هشام العسكري مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابهان بكاليفورنيا, إنه من المحتمل إن تصل إصابات كورونا في مصر إلى 100 ألف حالة  قبل نهاية شهر يوليو الحالي.


وأضاف الدكتور هشام العسكري في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية, أن فيروس كورونا فيروس متغير ويتغير شكله في كل فترة زمنية معينة.


وأوضح الدكتور هشام العسكري, أن معدلات زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا تزيد يوميا بمعدل 2% فقط.


وأشار إلى أن هناك مرحلة أخرى لفيروس كورونا لا تزال تحت الدراسة الإحصائية.

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