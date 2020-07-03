مفتي الجمهورية عن مقابلته المعزول: لم أشعر أني أمام إدارة حقيقية لمصر.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه خلال مقابلته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قصر الاتحادية، لم يشعر أنه أمام إدارة حقيقة لمصر.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قصر الاتحادية لم يكن صورة لقصر الحكم خلال فترة تولي محمد مرسي الرئاسة لمدة عام.





وأضاف أن الوضع مختلف تمامًا داخل قصر الاتحادية من الناحية الشكلية، وشعر أنه دخل إدارة عادية جدًا لا توحي أن هنا مقر الحكم في مصر، كاشفا عن أن الوضع اختلف تمامًا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.



