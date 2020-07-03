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ديني

مفتي الجمهورية عن مقابلته المعزول: لم أشعر أني أمام إدارة حقيقية لمصر.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:09 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه خلال مقابلته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قصر الاتحادية، لم يشعر أنه أمام إدارة حقيقة لمصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قصر الاتحادية لم يكن صورة لقصر الحكم خلال فترة تولي محمد مرسي الرئاسة لمدة عام.

وأضاف أن الوضع مختلف تمامًا داخل قصر الاتحادية من الناحية الشكلية، وشعر أنه دخل إدارة عادية جدًا لا توحي أن هنا مقر الحكم في مصر، كاشفا عن أن الوضع اختلف تمامًا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه عندما قابل محمد مرسي كانت جلسات عادية بروتوكولية، ولم يتناقش مع مرسي خلال الجلستين التي قابله فيهما في شيء وفي المرة الثالثة التي قابل فيها مرسي حدثت جلسة نقاشية، وضم الحوار كلا من فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وكان حينها وقت استشهاد 17 جنديًا في سيناء وقت الإفطار في شهر رمضان.
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