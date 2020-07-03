خاص.. خالد القماش: لم يتم إبلاغي باستلام قطاع الناشئين في الإسماعيلي

نفى خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، الأنباء التي تتردد حول تعينه رئيسًا لقطاع الناشئين داخل النادي الإسماعيلي خلفًا لطارق زين رئيس قطاع الناشئين السابق للإسماعيلي .





وقال "القماش" في تصريح خاص لصدي البلد: رئاسة قطاع الناشئين في الإسماعيلي شرف لي وأرحب به بكل تأكيد، ولكن لم يتم إبلاغي باستلام المهمة حتي الآن.





وأضاف "نجم الإسماعيلي السابق": فوجئت بتهنئة الجميع عبر موقع التواصل الاجتماعي، ولكني أنتظر الإعلان بشكل رسمي من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.





يذكر أن الإسماعيلي يستأنف تدريباته غدًا السبت، استعدادًا لعودة الدوري العام ٧ أغسطس القادم.