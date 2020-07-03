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فن

3 ونصف مليون مشاهدة لكليب وائل جسار ما تغيبش ثواني.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:46 م
وائل جسار
وائل جسار
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نبيل العدوى
تخطى فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، حاجز الـ 3 و نصف مليون مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار: "كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية". 

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.

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