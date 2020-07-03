3 ونصف مليون مشاهدة لكليب وائل جسار ما تغيبش ثواني.. فيديو

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.



