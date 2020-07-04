تغطية المصرف المار وسط العمارات مطلب سكان الإسكان بالمنزلة.. صور

شكا المواطن محمد محمد حسن التوتنجى مقيم الإسكان الاجتماعى بالمنزلة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضررسكان الاسكان الاجتماعى بالمنزلة من المصرف المار وسط الكتلة السكنية والذى تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتسرب للمياه أسفل العمارات ما تسبب فى تصدع للمبانى وسقوط بعض الأطفال بالصرف، مطالبين بتغطية المصرف فى الجزء المار وسط الكتلة السكنية.





وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل: 01220563307

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



