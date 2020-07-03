إدارة عادية.. مفتى الديار يصف قصر الاتحادية أثناء حكم جماعة الإخوان

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيد قطب نظر نواحى التمكين، الاستعلاء، وغيبة الدين لجماعة الإخوان.





وتابع علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، قائلا: إن غيبة الدين لجماعة الإخوان اخطر القضايا، لأنها اعتبرت أن المجتمعات تعيش فى جاهلية ولا بد من عودة الإسلام.





وأضاف مفتى الديار، أن الإخوان تمكنوا من حكم مصر لكنهم كانوا غرباء لأن فكرهم غير فكر المجتمع، واستعلوا في الاندماج مع المجتمع، وأرادوا فرض فكرهم على الجميع.





وأكد مفتى الديار، أن جماعة الإخوان فشلوا فى احتواء الشعب المصرى لذلك خرج الشعب عليهم فى 30 يونيو.





وأوضح الدكتور شوقى علام، أنه قابل محمد مرسى فى قصر الاتحادية، معقبا:" بمقارنة القصر شكلا فى عهد الاخوان وبعدهم، كنت أشعر بأننى داخل إدراة عادية لا تعطى انطباعا بأنه هنا مقر حكم مصر".