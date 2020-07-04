غش الطلاب أزمة تبحث عن حل .. مقترحات برلمانية باستحداث مواد أخلاق وتعديل الامتحانات...والنواب يناقش فرض غرامة 200 ألف جنيه و٧سنوات حبس لمكافحة الظاهرة

- تمهيدا لإقراره.. تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون الحكومة لمكافحة الغش
- 7 سنوات سجنا. وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الإخلال بالامتحانات داخل المشروع
- ماجدة نصر: تعديل المناهج وتفعيل العقوبات يقضي على غش الامتحانات خلال 5 سنوات
- نائبة: لابد من وجود قصص وعبر في المناهج لتحفيز الطلاب على عدم الغش
- ليلى أبو اسماعيل: تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش
- استحداث مواد أخلاق.. مقترح برلماني لمكافحة غش الطلاب بالامتحانات
- برلمانية: امتحانات الأوبن بوك والقدرات تحد من انتشار الغش بالامتحانات
على الرغم من انخفاضها خلال السنوات الأخيرة بعد خطة تطوير التعليم والاعتماد على الأنظمة الحديثة في الدراسة "التابلت" والتقييم "البوكليت والامتحانات الالكترونية"، إلا أن أزمة الغش في الامتحانات لا تزال موجودة سواء في المدارس والجامعات، حيث لا ينظر إليها الطالب أو الفاعل على أنها جريمة يُعاقب عليها القانون والدين بل ينظر إليها من منطلق "الفهلوة أو النصاحة"، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا.
كجزء من حل الأزمة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن الإخلال بالامتحانات، معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون الحكومة تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة، إلا أن نواب لجنة التعليم لم يروا القانون كافيا للقضاء على الأزمة، مطالبين بضرورة نحر الأزمة من جذورها بالتربية الجيدة والحوافز التعليمية بالمناهج، فضلا عن تغيير أنظمة الامتحانات.
تعديل المناهج
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القضاء على أزمة غش الامتحانات، يتم من خلال مرحلتين، الأولى هي التوعية من خلال غرس الأخلاق للطفل النشئ منذ الصغر عن طريق التربية الجيدة أولا ثم تعليميا عن طريق تعديل المقررات الدراسية للطالب لقضاء على الأزمة بطريقة غير مباشرة بإضافة قصص لنماذج وعبر توضح أهمية الأمانة وجزاء الغش.
وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الثانية، مكملة للأولي وهي الخاصة يالجانب التشريعي من خلال تطبيق وتفعيل العقوبات بجميع المراحل سواء سنوات النقل أو الشهادات، حيث لا يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل رادع ويتم التساهل مع بعض الطلاب.
وأشارت إلى أنه بتطبيق التوعية والعقوبة، سيتم القضاء على الازمة خلال 5 سنوات، مؤكدة أن تغيير طرق الامتحانات يقلل من حالات الغش لكنه لا يقضي على الأزمة بشكل نهائي.
واقترحت النائبة عمل أكثر من نموذج للامتحان الواحد بأسئلة مختلفة للطلاب بالمدارس كما هو متبع في الجامعات، بجانب الاعتماد على امتحانات الأوبن بوك والامتحانات القائمة على الفهم حتى لا يكون هناك دافعا أمام الطالب للغش.
تحفيز الطلاب
من جانبها، قالت النائبة ليلي أبو اسماعيل، أمين سر لجنة التعليم، إن العقوبة المادية للغش بالامتحانات جزء من المكافحة لكنها ليست كافية لحل الأزمة فلابد من التركيز على الجانب التربوي والتعليمي بزرع قيم الأمانة والمصداقية والأخلاق داخل الطالب عن طريق تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش.
وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن أزمة الغش ثقافة مجتمع تحتاج إلى تغيير، حيث ينظر العديد من الأفراد سواء الطلاب أو التجار إلى الغش على أنه تصرف طبيعي كنوع من الفهلوة، مؤكدة أن تغيير هذه الثقافة لن يحدث من يوم وليلة بل يحتاج إلى حقبة من الزمن (80 عاما)، تتكاتف خلالها جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه يعتمد على المصداقية والثقافة وليس الدرجات، الأمر الذي يحد من الغش، كما سيتم تعديل نظام تقييم الطلاب للقضاء على أزمة غش الأبحاث، التي شهدتها سنوات النقل خلال جائحة كورونا، على أن يتم دراسة ثغرات الغش بأنظمة التقييم وعلاجها.
وطالبت النائبة بضرورة تفعيل المنظومة التشريعية الخاصة بردع المخالفات وعلى رأسها الغش، ومن ضمن هذه التشريعات مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومن المقرر إقراره نهائيا خلال الجلسات القليلة المقبلة.
مواد أخلاق
فيما أكدت النائبة منى عبدالعاطي، عضو اللجنة، أن أمة غش الامتحانات أزمة أخلاق، لذلك لابد من النظر إلى البيت أولا، مردفة: "الأب والأم بيساعدوا أولادهم على الغش.. بيشتروا وسائل حديثة تساعدهم على الغش في الامتحانات".
وللقضاء على هذه الأزمة، طالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم بضرورة استحداث مواد خاصة بالأخلاق لمكافحة الغش وغيره من الصفات السيئة، كما لابد من عدم النظر إلى الدرجات أو المجموع النهائي بصفته الفيصل الوحيد، الذي يحدد مصير الطلاب وتنسيقهم للقبول بكليات القمة.
واقترحت استحداث وسائل تقييم وامتحانات قدرات بخلاف الدرجات، تعتمد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات الغش والرقابة الصارمة على الامتحانات لتفعيل العقوبات.
الإخلال بالامتحانات
في سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأحد الماضي، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.