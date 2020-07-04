غش الطلاب أزمة تبحث عن حل .. مقترحات برلمانية باستحداث مواد أخلاق وتعديل الامتحانات...والنواب يناقش فرض غرامة 200 ألف جنيه و٧سنوات حبس لمكافحة الظاهرة

تمهيدا لإقراره.. تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون الحكومة لمكافحة الغش

7 سنوات سجنا. وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الإخلال بالامتحانات داخل المشروع

ماجدة نصر: تعديل المناهج وتفعيل العقوبات يقضي على غش الامتحانات خلال 5 سنوات

نائبة: لابد من وجود قصص وعبر في المناهج لتحفيز الطلاب على عدم الغش

ليلى أبو اسماعيل: تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش

استحداث مواد أخلاق.. مقترح برلماني لمكافحة غش الطلاب بالامتحانات

برلمانية: امتحانات الأوبن بوك والقدرات تحد من انتشار الغش بالامتحانات









على الرغم من انخفاضها خلال السنوات الأخيرة بعد خطة تطوير التعليم والاعتماد على الأنظمة الحديثة في الدراسة "التابلت" والتقييم "البوكليت والامتحانات الالكترونية"، إلا أن أزمة الغش في الامتحانات لا تزال موجودة سواء في المدارس والجامعات، حيث لا ينظر إليها الطالب أو الفاعل على أنها جريمة يُعاقب عليها القانون والدين بل ينظر إليها من منطلق "الفهلوة أو النصاحة"، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا.





كجزء من حل الأزمة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن الإخلال بالامتحانات، معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.





وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون الحكومة تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة، إلا أن نواب لجنة التعليم لم يروا القانون كافيا للقضاء على الأزمة، مطالبين بضرورة نحر الأزمة من جذورها بالتربية الجيدة والحوافز التعليمية بالمناهج، فضلا عن تغيير أنظمة الامتحانات.





تعديل المناهج





قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القضاء على أزمة غش الامتحانات، يتم من خلال مرحلتين، الأولى هي التوعية من خلال غرس الأخلاق للطفل النشئ منذ الصغر عن طريق التربية الجيدة أولا ثم تعليميا عن طريق تعديل المقررات الدراسية للطالب لقضاء على الأزمة بطريقة غير مباشرة بإضافة قصص لنماذج وعبر توضح أهمية الأمانة وجزاء الغش.





وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الثانية، مكملة للأولي وهي الخاصة يالجانب التشريعي من خلال تطبيق وتفعيل العقوبات بجميع المراحل سواء سنوات النقل أو الشهادات، حيث لا يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل رادع ويتم التساهل مع بعض الطلاب.





وأشارت إلى أنه بتطبيق التوعية والعقوبة، سيتم القضاء على الازمة خلال 5 سنوات، مؤكدة أن تغيير طرق الامتحانات يقلل من حالات الغش لكنه لا يقضي على الأزمة بشكل نهائي.

واقترحت النائبة عمل أكثر من نموذج للامتحان الواحد بأسئلة مختلفة للطلاب بالمدارس كما هو متبع في الجامعات، بجانب الاعتماد على امتحانات الأوبن بوك والامتحانات القائمة على الفهم حتى لا يكون هناك دافعا أمام الطالب للغش.





تحفيز الطلاب





من جانبها، قالت النائبة ليلي أبو اسماعيل، أمين سر لجنة التعليم، إن العقوبة المادية للغش بالامتحانات جزء من المكافحة لكنها ليست كافية لحل الأزمة فلابد من التركيز على الجانب التربوي والتعليمي بزرع قيم الأمانة والمصداقية والأخلاق داخل الطالب عن طريق تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش.





وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن أزمة الغش ثقافة مجتمع تحتاج إلى تغيير، حيث ينظر العديد من الأفراد سواء الطلاب أو التجار إلى الغش على أنه تصرف طبيعي كنوع من الفهلوة، مؤكدة أن تغيير هذه الثقافة لن يحدث من يوم وليلة بل يحتاج إلى حقبة من الزمن (80 عاما)، تتكاتف خلالها جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الأزمة.





وأشارت إلى أن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه يعتمد على المصداقية والثقافة وليس الدرجات، الأمر الذي يحد من الغش، كما سيتم تعديل نظام تقييم الطلاب للقضاء على أزمة غش الأبحاث، التي شهدتها سنوات النقل خلال جائحة كورونا، على أن يتم دراسة ثغرات الغش بأنظمة التقييم وعلاجها.





وطالبت النائبة بضرورة تفعيل المنظومة التشريعية الخاصة بردع المخالفات وعلى رأسها الغش، ومن ضمن هذه التشريعات مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومن المقرر إقراره نهائيا خلال الجلسات القليلة المقبلة.





مواد أخلاق





فيما أكدت النائبة منى عبدالعاطي، عضو اللجنة، أن أمة غش الامتحانات أزمة أخلاق، لذلك لابد من النظر إلى البيت أولا، مردفة: "الأب والأم بيساعدوا أولادهم على الغش.. بيشتروا وسائل حديثة تساعدهم على الغش في الامتحانات".





وللقضاء على هذه الأزمة، طالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم بضرورة استحداث مواد خاصة بالأخلاق لمكافحة الغش وغيره من الصفات السيئة، كما لابد من عدم النظر إلى الدرجات أو المجموع النهائي بصفته الفيصل الوحيد، الذي يحدد مصير الطلاب وتنسيقهم للقبول بكليات القمة.





واقترحت استحداث وسائل تقييم وامتحانات قدرات بخلاف الدرجات، تعتمد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات الغش والرقابة الصارمة على الامتحانات لتفعيل العقوبات.





الإخلال بالامتحانات





في سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأحد الماضي، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.





ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.





وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



