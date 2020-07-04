AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية عرب بنى واصل بسوهاج يستغيثون من استمرار قطع المياه

السبت 04/يوليه/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن حسين جاد الكريم محمد السقطى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع مياه الشرب عن قرية عرب بنى واصل ساقلتة التابعة الى محافظة سوهاج.

وقال فى رسالته: "نعانى من عدم وجود مياه بالقرية  ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة".

وأضاف: نعانى نحن سكان  المنطقة السابقة، من قطع  المستمر للمياه وهو ما يتسبب فى ظل انتشار الفيرس كورونا ويدفعنا الى تخزين المياه باستمرار.

للتواصل مع القارئ:  01006433793

اقرأ أيضا:

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع الحسيني حدائق حلوان يشكون من استمرار قطع مياه الشرب

أهالى شارع المعز بشتيل يشكون انقطاع المياه منذ أسبوع

انقطاع المياه صداع في رأس سكان شارع الاعتماد بإمبابة

سكان شارع كامل توفيق فى مدينة قباء يستغيثون من انقطاع مياه الشرب منذ أسبوعين

لليوم الثالث على التوالى.. استمرار قطع المياه عن عزبة العسيلى كرداسة

سكان شارع فتحي شرابى بالهرم يستغيثون من استمرار قطع مياه الشرب منذ أسبوع

ترشيحاتنا

عن اتفاقية تركيا والسراج..الجيش الليبي: جاهزون للعملية العسكرية

خبير مناعة: الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم السبت 4 - 7 - 2020

أكل ولم يتمضمض ثم قام إلى الصلاة فهل تصح صلاته؟.. الإفتاء توضح

وقت صلاة الفجر والصبح.. متى يبدأ وينتهي؟

208 تهم اعتداء جنسي.. قصة غريبة لمراهق يعتدي على الأطفال فى أستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. الإعلان عن تيجوان الجديدة من فولكس فاجن.. صور