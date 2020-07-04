أهالى قرية عرب بنى واصل بسوهاج يستغيثون من استمرار قطع المياه

شكا المواطن حسين جاد الكريم محمد السقطى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع مياه الشرب عن قرية عرب بنى واصل ساقلتة التابعة الى محافظة سوهاج.





وقال فى رسالته: "نعانى من عدم وجود مياه بالقرية ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة".





وأضاف: نعانى نحن سكان المنطقة السابقة، من قطع المستمر للمياه وهو ما يتسبب فى ظل انتشار الفيرس كورونا ويدفعنا الى تخزين المياه باستمرار.





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