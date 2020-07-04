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بين الناس

أسامة يستغيث من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك زائد للكهرباء على غير الحقيقة

السبت 04/يوليه/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أسامة حلمى على الدابى، من مركز زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقفت بطاقة التموين الخاصة به منذ 6 أشهر، بسبب زيادة في استهلاك الكهرباء على غير الحقيقة .

ويقول فى رسالته : قالوا لى زيادة استهلاك كهرباء مع العلم أنني لا أستهلك كهرباء إلا في حدود المعقول، يعني بشحن الكارت بـ100 جنيه للشهر .

التواصل مع القارئ: 01204734789
الرقم القومي: 26603151602031

رقم بطاقة التموين: 116400283691
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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