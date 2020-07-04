أسامة يستغيث من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك زائد للكهرباء على غير الحقيقة

استغاث المواطن أسامة حلمى على الدابى، من مركز زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقفت بطاقة التموين الخاصة به منذ 6 أشهر، بسبب زيادة في استهلاك الكهرباء على غير الحقيقة .





ويقول فى رسالته : قالوا لى زيادة استهلاك كهرباء مع العلم أنني لا أستهلك كهرباء إلا في حدود المعقول، يعني بشحن الكارت بـ100 جنيه للشهر .





التواصل مع القارئ: 01204734789

الرقم القومي: 26603151602031





رقم بطاقة التموين: 116400283691

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



