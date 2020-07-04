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تعليم

أستاذ جامعي: أجهزة التشويش وتعدد نماذج الامتحان أفضل الوسائل للتخلص من الغش

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ان الغش قضية أخلاقية وتربوية من الدرجة الأولى، ويجب على الأسرة غرس القيم والأخلاق في الأبناء وتعريفهم بأن درجة بمجهود الطالب أفضل من عشرة درجات بالغش.

وأضاف الخولى لـ صدي البلد أنه يجب عمل اجهزة تشويش لمكافحة الغش الالكتروني سواء بالموبايل أو غيره من أساليب الغش، بميحط اللجان سواء المرحلة الجامعية أو ما قبل الجماعي.

وأكد أستاذ علم الاجتماع الوصول إلى اجهزة تكنولوجية تكشف عن الأجهزة الإلكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة واذ تم الدخول بسماعة او موبايل داخل اللجنة يتم الكشف عنها داخل اللجان، وايضا يجب توافر عدة نماذج من الامتحان داخل اللجنة بحيث يكون متوافر أكثر من نموذج لمكافحة الغش مع الحفاظ علي مساحة جيده بين الطلاب داخل اللجان.

وأشار الخولي الي تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى عامين متتاليين لمنع الغش مرة اخري، قائلا: "كنت اعمل بجامعة في دول الخليج وكانت عقوبة الغش منع الطالب وحرمانه من دخول الجامعة مرة اخري بالاضافة الي منعه من دخول اي جامعة اخري".
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