AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خريجي الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على قوات الأمن في مالي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:16 م
منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
Advertisements
محمد شحتة
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجمات الإرهابية   التي شنها مسلحون على قوات من الجيش في مالي، بالقرب من قرية جواري بمنطقة موبتي، مما أسفر عن مقتل ٩ جنود. 

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الإسلام قد عصم دماء الناس وأموالهم، وتوعد من اعتدى عليها بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. 

وأضافت المنظمة: أن هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في إجماله وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لأي إنسان،  ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم]. 

وأكدت المنظمة في بيانها على أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي]، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات. 

وشدت المنظمة على أيدي أصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود. 

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى أن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في شرق أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تدين الحادث الإرهابي الغادر بشمال سيناء

"العالمية خريجي الأزهر" تشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء

"خريجي الأزهر" تشيد ببسالة قوات الأمن في مكافحة الإرهاب: جنب الله مصر لهيب التطرف

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تندد بالتفجيرات الإرهابية في العراق

ترشيحاتنا

قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة المدير الإداري لمسجد الحسين

أنا مش كافر بس الجوع كافر.. الانتحار فقرا يهز أركان بلاد الأرز

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

شاهد.. رد تركيا بعد إيقاف إنشاء مصنع فولكسفاجن على أرضها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

بمكياج ناعم .. بسمة بوسيل تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة