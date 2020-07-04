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عقاب قاس لأردوغان.. الاتحاد الأوروبي يستثني تركيا من قائمة الدول المتاحة للسفر.. أنقرة تدفع فاتورة باهظة لتدخلها في ليبيا.. واقتصاد البلاد يتصدع بسبب الإغلاق

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
  • حرمان تركيا من عوائد السياحة له أثر مدمر على الاقتصاد
  • قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا وراؤه دوافع سياسية وليست صحية
  • ماكرون يتولى مهمة التصدي لتحركات أردوغان في شرق المتوسط
  • التدخل التركي في ليبيا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي إعادة فتح حدوده للسفر من وإلى 15 دولة موزعين على قارات العالم الست، صنفها الاتحاد باعتبارها دول آمنة من ناحية أوضاع انتشار فيروس كورونا المحدود فيها.

ولم يدرج الاتحاد الأوروبي تركيا ضمن قائمته للدول المفتوحة للسفر، وأعربت وزارة الخارجية التركية عن خيبة أملها إزاء هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي. وربما يبدو التفسير الطبيعي لهذا الموقف أن تركيا لم تصبح بعد في عداد الدول الآمن التواجد فيها بالنظر إلى معدل انتشار فيروس كورونا داخلها.

لكن تقريرًا نشره موقع "المونيتور" الأمريكي ذكر أن أوضاع انتشار فيروس كورونا في تركيا لا تختلف كثيرًا عن مثيلتها في دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت انتشارًا كثيفًا للوباء، بل وربما يبدو الوضع في تركيا أفضل من بعض الدول الأوروبية. 

فبالرغم من أن عدد سكان تركيا يبلغ 9 أضعاف مثيله في السويد إلا أن عدد المصابين بفيروس كورونا في السويد يبلغ 6777 لكل مليون نسمة، في حين يبلغ 2370 لكل مليون نسمة في تركيا، وفي ألمانيا التي يقارب عدد سكانها مثيله في تركيا يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 200 ألف شخص بينما يبلغ في تركيا نحو 195 ألف شخص.

وخلص الموقع إلى أن السبب الحقيقي لرفض الاتحاد الأوروبي فتح حدوده للحركة مع تركيا هو سبب سياسي على الأرجح وليس صحيًا بالمقام الأول.

وأوضح الموقع أن الاتحاد الأوروبي، في تحديده للدول التي اختار فتح حدوده معها، راعى الموازنة بين الاعتبارات الصحية والسياسية والدبلوماسية والحاجة الماسة إلى عودة النشاط السياسي، لكن استبعاد تركيا من قائمة الدول المفتوحة للسفر هو المثال الأبرز لدور الاعتبارات السياسية في وضع القائمة المذكورة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتركيا، وتمثل التجارة معه 50% من حجم التجارة الخارجية التركية، وفضلًا عن ذلك فإن الأخيرة بحاجة ماسة إلى عوائد قطاع السياحة لإنقاذ قيمة عملتها من التدهور المستمر واحتواء أزمة مالية واقتصادية عويصة.

وتابع الموقع أن حرمان تركيا من عوائد السياحة هذا العام سيكون له تأثير مؤلم للغاية على الاقتصاد، وهذه الحقيقة ليست غائبة عن أذهان قادة الاتحاد الأوروبي، فلماذا أصر هؤلاء على استمرار إغلاق الحدود في وجه تركيا.

ووجد الموقع خيط الإجابة في تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالها في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نهاية يونيو الماضي، وهاجم فيها تركيا بعبارات حادة، متهمًا إياها بالمسئولية عن "أعمال إجرامية" في ليبيا، متسائلًا عن جدوى عضويتها في حلف شمال الأطلسي بينما تخالف سياستها الخارجية قواعده.

وأضاف الموقع أن هذا الاحتكاك الفرنسي التركي ليس وليد اللحظة، ففي 22 يونيو اتهم ماكرون تركيا بلعب دور خطير في ليبيا كشف عن "موت حلف الناتو سريريًا"، وفي 10 يونيو تواجهت فرقاطات فرنسية وتركية في البحر المتوسط على نحو خطير أثناء دورية استطلاع لحلف الناتو للرقابة على فرض حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، وكانت الفرقاطات التركية تحرس سفنًا تنقل بضائع إلى تركيا، ورفضت خضوعها للتفتيش.

ويشكل التدخل التركي في ليبيا تهديدًا خطيرًا للأمن الأوروبي، وشدد ماكرون أكثر من مرة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس تهدد سلامة أراضي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.

وقال ماكرون "أنا أعتبر اليوم أن تركيا لا تحترم أيًا من تعهداتها التي قطعتها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير 
الماضي، وهي مستمرة في توسيع وجودها العسكري في ليبيا ونقل إرهابيين من سوريا إليها".

وعلق الموقع بالقول إن رمزية تصريحات ماكرون لا يجب إغفالها، فقد قالها في حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أن تتسلم ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي بيوم واحد، ولم تبد ميركل أي اعتراض على موقف ماكرون من تركيا، ما يشير بوضوح إلى كونها تشاركه الرأي.

وانتهى الموقع إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي حظر سفر مواطنيه على تركيا وحظر استقبال الأتراك على أراضيه، ومع الأخذ في الاعتبار حاجة أنقرة الماسة إلى رفع هذه القيود، ما هو إلا فاتورة سياسية باهظة الثمن فرضتها أوروبا على تركيا، وليس مجرد إجراء وقائي صحي.

ومع ذلك، تخضع قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المفتوحة للسفر للمراجعة كل أسبوعين، ومن ثم فأقصى ما يمكن أن تطمح ليه أنقرة أن ينظر الاتحاد لها بعين العطف، ويرأف باقتصادها المهلهل.
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