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بين الناس

نسكن في المقابر.. أميرة تستغيث بالمسؤولين لتوفير شقة لأسرتها

السبت 04/يوليه/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة أميرة طارق رمضان يحيى مصطفى" من محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  وزارة الإسكان، لتوفير شقة لوالدها وأسرتها.

تقول فى شكواها :  نسكن في المقابر في صلاح سالم حي مدينة نصر، ما يعرضهم للسرقة من اللصوص والرعب، خاصة أن الأب ليس له مصدر رزق لتوفير شقة.

التواصل مع الأب  01022822958
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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