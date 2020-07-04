نسكن في المقابر.. أميرة تستغيث بالمسؤولين لتوفير شقة لأسرتها

ناشدت السيدة أميرة طارق رمضان يحيى مصطفى" من محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، لتوفير شقة لوالدها وأسرتها.





تقول فى شكواها : نسكن في المقابر في صلاح سالم حي مدينة نصر، ما يعرضهم للسرقة من اللصوص والرعب، خاصة أن الأب ليس له مصدر رزق لتوفير شقة.





التواصل مع الأب 01022822958

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



