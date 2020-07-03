AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير نظم معلومات بـ فيينا: دخول الأطفال على مواقع السوشيال ميديا خطر.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:15 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسين عادل فهمي استشاري إدارة الاعمال ونظم المعلومات بفيينا إن هناك نسبة خطر كبيرة جدا عند دخول الأطفال إلى مواقع السوشيال ميديا.


وأضاف الدكتور حسين عادل فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن من الخطورة التي يواجهها الاطفال عند دخولهم علي مواقع السوشيال ميديا هي مشكلة التنمر.


وتابع استشاري إدارة الاعمال ونظم المعلومات بفيينا, أن من المخاطر التي يواجهنها الاطفال علي السوشيال ميديا هي سرقة هويتهم والنصب عليهم.


وأوضح الدكتور حسين عادل فهمي, أن هناك دراسات علمية اثبتت انه يتم استغلال الاطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شئ مؤسف جدا.


وأشار إلي أن هناك بعض أولياء الأمور يساعدون أطفالهم علي عمل حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي وهم لا يعرفون مدي خطورة هذا الامر علي اطفالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تطبيق تيك توك شديد الخطورة ويهدد المنظومة الأخلاقية والتربوية للمجتمع

محمد رمضان.. مصور شاب يواجه خطر التنمر بجلسة تصوير.. شاهد

الزيات: 110 شهداء من الجيش الأبيض.. آخرهم بمستشفى إمبابة العام

الزيات: 4 شهداء من الجيش الأبيض اليوم.. والإجمالي 114 منذ جائحة كورونا

ترشيحاتنا

بإكسسوارات ومكياج صارخ .. ميار الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

أول فيديو من داخل جدران المعبد الأثري المُكتشف بالصدفة في الأقصر

بعد إنهاء ملف فايلر.. مهمة جديدة لمرتجي وأمير في الأهلي

الكاف يحسم مكان وموعد نهائيات دورى أبطال أفريقيا

لم ألتق به إلا مؤخرا .. نبيل الحلفاوي ينعى محمود جمعة

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

بمكياج ناعم .. بسمة بوسيل تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة