خبير نظم معلومات بـ فيينا: دخول الأطفال على مواقع السوشيال ميديا خطر.. فيديو

قال الدكتور حسين عادل فهمي استشاري إدارة الاعمال ونظم المعلومات بفيينا إن هناك نسبة خطر كبيرة جدا عند دخول الأطفال إلى مواقع السوشيال ميديا.





وأضاف الدكتور حسين عادل فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن من الخطورة التي يواجهها الاطفال عند دخولهم علي مواقع السوشيال ميديا هي مشكلة التنمر.





وتابع استشاري إدارة الاعمال ونظم المعلومات بفيينا, أن من المخاطر التي يواجهنها الاطفال علي السوشيال ميديا هي سرقة هويتهم والنصب عليهم.





وأوضح الدكتور حسين عادل فهمي, أن هناك دراسات علمية اثبتت انه يتم استغلال الاطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شئ مؤسف جدا.





وأشار إلي أن هناك بعض أولياء الأمور يساعدون أطفالهم علي عمل حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي وهم لا يعرفون مدي خطورة هذا الامر علي اطفالهم.