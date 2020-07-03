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دار الإفتاء: جماعة الإخوان خطر على الإسلام ووظفته للوصول إلى الحكم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:01 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان تعاني من خلل علمى أربك المشهد طوال الـ 90 سنة الماضية.


وتابع علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن جماعة الإخوان عملت على تجريف والعدول عن المعانى الإسلامية.


وأضاف مفتى الديار، أن جماعة الإخوان احتكرت الحق والحقيقة لنفسها، وهو ما وضح خلال مؤتمرهم عام 1939.

 

وتابع: سيد قطب كان يرى أن الإسلام ليس موجودا في المجتمع، لافتا إلى أن الصراع والصدام حتمية تاريخية فى فكر الإخوان.


وأشار الدكتور شوقي علام، إلى ان جماعة الإخوان مثلت خطرا على الدين الاسلامى، وانها وظفت الدين لخدمة أهدافها السياسية.


وأوضح الدكتور شوقى علام،أن الإخوان استغلوا الدين الاسلامى للوصول للحكم، معقبا:"الدولة المصرية حامية للدين فى كل مراحل التاريخ".


وأضاف مفتي الديار المصرية، إلى أن شعار جماعة الإخوان الإسلام هو الحل كلمة حق يراد بها باطل.


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