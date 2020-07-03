بعد استغاثات الأهالي بنقص الأكسجين بمستشفى سرس الليان.. صحة المنوفية: اتهامات باطلة

بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول نقص الأوكسجين بمستشفي العزل بسرس الليان. قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الصحة وعضوية كل من مدير إدارة المستشفيات ومدير مستشفى سرس الليان، ومديري إدارات الطوارئ والتفتيش الفني بمديرية الشئون الصحية وآخرين





حيث تم المرور على قسم العناية المركزة العامة والخاصة بمرضي كورونا وقسم الحضانات والاقسام الداخلية وبمراجعة شبكة الغازات وقوة نسبة الأكسجين بهذه الأقسام اتضح للجنة بالمعاينة أن قوة الأوكسجين والعدادات تعمل بكفاءة حسب المعايير القياسية.













كما قامت اللجنة بالمرور علي تنك الأوكسجين للتأكد من المخزون بالمستشفى وتبين أن به ٤ آلاف و٥٠٠ لتر أكسجين وهو مخزون كاف، كما تبين للجنة وجود (40) أسطوانة اكسجين مملوئة احتياطي وهذا عدد كافي، كما تحققت اللجنة من عدم وجود أي مشكلة في شبكة الغازات المغذية لجميع الاقسام بالمستشفى او عجز في مخزون الأوكسجين.





وبعد التحري والتحقق من واقعة امس تبين للجنة أنه يوجد (135) اسطوانة اوكسجين مملوئة وكذلك وجود (1200) لتر اوكسجين بالتنك المخصص ويوجد عدد (8) حالات بالعناية العامة و (5) حالات في عناية كورونا وجميعهم بحالة جيدة ولم يحدث أي عجز في نسبة ضخ الأوكسجين لاي حالة منهم ولم يتم تسجيل أي مشكلة عجز بالاوكسجين في اي قسم من أقسام المستشفى ، وان ما تم تداوله عار تماما من الصحة ، هذا وقد وثقت اللجنة أعمالها بالصور.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي التعامل الفوري مع أي نقص في المستلزمات الطبية وتقديم الدعم الكامل لمصابي كورونا حفاظا علي أرواحهم.



