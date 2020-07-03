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محافظات

إجراء الولادة القيصرية الـ 16 بمستشفى عزل إسنا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:24 م
اجراء ولادة قيصرية
اجراء ولادة قيصرية رقم 16 بمستشفي عزل اسنا
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شمس يونس
أعلنت الدكتورة  إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب الاقصر   ، اليوم الجمعة ، اجراء العملية رقم 16 ولادة قيصرية بمستشفي العزل .

وقالت " الهام " بان الفريق الطبي تحت اشراف الدكتور  محمود خضري مدير العزل الصحي نحج فى اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة  مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد والتي وضعت طفلتها فى حالة جيدة .

شارك فى اجراء العملية الدكتور  عبد الحميد أبو الحجاج أخصائي النسا و التوليد و الدكتور  أحمد الطاهر أخصائي التخدير والدكتورة  شيماء فراج أخصائية الأطفال واشراف تمريض رضا التونى .

وأشارت إلى أن الولادة القيصرية أجريت داخل العزل الصحي والأم والطفلة بصحة جيدة، وتم وضع الرضيعة داخل حضانة العزل . 


يذكر أن مستشفى العزل الصحي باسنا سجل اعلي نسب في عدد حالات الولادة القيصرية باكثر من ست عشرة حالة ولادة قيصرية ، وأيضا اكثر من 850 حالة تعاف وخروج نهائي. 


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