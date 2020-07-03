إجراء الولادة القيصرية الـ 16 بمستشفى عزل إسنا

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب ، اليوم الجمعة ، اجراء العملية رقم 16 ولادة قيصرية بمستشفي العزل . مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب الاقصر ، اليوم الجمعة ، اجراء العملية رقم 16 ولادة قيصرية بمستشفي العزل .





وقالت " الهام " بان الفريق الطبي تحت اشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي نحج فى اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد والتي وضعت طفلتها فى حالة جيدة .





شارك فى اجراء العملية الدكتور عبد الحميد أبو الحجاج أخصائي النسا و التوليد و الدكتور أحمد الطاهر أخصائي التخدير والدكتورة شيماء فراج أخصائية الأطفال واشراف تمريض رضا التونى .





وأشارت إلى أن الولادة القيصرية أجريت داخل العزل الصحي والأم والطفلة بصحة جيدة، وتم وضع الرضيعة داخل حضانة العزل .

اقرأ أيضا : تحاليله سلبية.. شفاء مدير مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي من فيروس كورونا





يذكر أن مستشفى العزل الصحي باسنا سجل اعلي نسب في عدد حالات الولادة القيصرية باكثر من ست عشرة حالة ولادة قيصرية ، وأيضا اكثر من 850 حالة تعاف وخروج نهائي.







