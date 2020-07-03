إجراء الولادة القيصرية الـ 16 بمستشفى عزل إسنا

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب الاقصر ، اليوم الجمعة ، اجراء العملية رقم 16 ولادة قيصرية بمستشفي العزل .
وقالت " الهام " بان الفريق الطبي تحت اشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي نحج فى اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد والتي وضعت طفلتها فى حالة جيدة .
شارك فى اجراء العملية الدكتور عبد الحميد أبو الحجاج أخصائي النسا و التوليد و الدكتور أحمد الطاهر أخصائي التخدير والدكتورة شيماء فراج أخصائية الأطفال واشراف تمريض رضا التونى .
وأشارت إلى أن الولادة القيصرية أجريت داخل العزل الصحي والأم والطفلة بصحة جيدة، وتم وضع الرضيعة داخل حضانة العزل .
يذكر أن مستشفى العزل الصحي باسنا سجل اعلي نسب في عدد حالات الولادة القيصرية باكثر من ست عشرة حالة ولادة قيصرية ، وأيضا اكثر من 850 حالة تعاف وخروج نهائي.