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خالد عكاشة يكشف مخططات الإخوان في سيناء في فترة حكمهم للبلاد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:09 م
العميد خالد عكاشة،
العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني
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عادل نصار
كشف العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، مخططات جماعة الاخوان الإرهابية في سيناء، مؤكدا أنهم عملوا على السيطرة على سيناء بأي شكل وأي طريقة.


وقال عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء اليوم الجمعة، أن جماعة الاخوان حاولت الاستحواذ على سيناء من خلال الإرهاب لتهديد الدولة، متابعا أنهم كانوا يريدون أن تكون سيناء نقطة تهديد لكل مصر.


وتابع الخبير الأمني، أن الاخوان كانوا يريدون أن تكون سيناء سلاحا في ظهر الوطن والشعب المصري، لافتا إلى أنهم خططوا أن تكون سيناء المكان الذي يأتي منه الهجوم على المدن، ويقوموا بإحداث ترويع كبير للمصريين.

 
وأكد الخبير الأمني، أن جماعة الاخوان الإرهابية استغلت انشغال الدولة في عام 2011 لجذب العناصر الإرهابية إلى سيناء، متابعا أن الاخوان حاولوا صنع سيناء كقطعة من ما يحدث في أماكن كثيرة بها صراعات في المنطقة.


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