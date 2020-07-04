عجوز تستغيث من تهدم منزلها فى الشرقية منذ أمطار فترة الإعصار

استغاثت عفاف السيد ، البالغة من العمر 60 عاما ، المقيمة فى شارع المنصورة المتفرع من شارع عثمان بن عفان فى أبو حماد المنشية بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهدم منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها الذى يبلغ من العمر 71 عاما بسبب سقوط الأمطار فى شهر مارس الماضى وما عرف باسم الإعصار.





وتقول فى شكواها : منزلنا كان مبنى بالطين وتهاوى بعد سقوط الأمطار ومنذ ذلك الوقت نعيش فى العراء وأرجو إعادة بناء المنزل مجددا لأننا لا نملك أى أموال تساعدنا على إعادة بنائه من جديد





للتواصل مع القارئة 01026047460

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



