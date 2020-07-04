AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عجوز تستغيث من تهدم منزلها فى الشرقية منذ أمطار فترة الإعصار

السبت 04/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاثت عفاف السيد ، البالغة من العمر  60 عاما  ، المقيمة فى شارع المنصورة المتفرع من شارع عثمان بن عفان فى أبو حماد المنشية بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهدم  منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها الذى يبلغ من العمر 71 عاما بسبب سقوط الأمطار فى شهر مارس الماضى وما عرف باسم الإعصار.

وتقول فى شكواها : منزلنا كان مبنى بالطين وتهاوى بعد سقوط الأمطار ومنذ ذلك الوقت نعيش فى العراء وأرجو إعادة بناء المنزل مجددا لأننا لا نملك أى أموال تساعدنا على إعادة بنائه من جديد

للتواصل مع القارئة 01026047460
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريض سكر قدمه معرضة للبتر يستغيث بصدى البلد

هاني يونس: مساعدة شهرية 200 جنيه لمدة عام لمواطن وترميم منزله

البيت هيقع علينا.. أهالى صهرجت بالدقهلية يناشدون المسؤولين بإزالة منزل آيل للسقوط منذ 2015.. صور

منزلها آيل للسقوط.. مواطن يناشد محافظ القاهرة توفير شقة لشقيقته من ذوي الهمم

ترشيحاتنا

حكم الأكل من الأضحية المنذورة.. تعرف على آراء الفقهاء

انتحل صفة طبيب.. ضبط ممرض تحرش بفتاة أثناء الكشف عليها

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي وإداري الزمالك بفيروس كورونا

فيديوجراف | أعراض غريبة تطارد المتعافين من كورونا

بعد حبسه 15 عاما.. 10 معلومات ترصد رحلة طارق النهري الفنية حتى دخوله السجن

إسكان البرلمان تصدم الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع