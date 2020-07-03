السقا وعمرو سعد.. نجوم الفن ينعون الفنان محمود جمعة

حرص عدد من صناع الدراما على نعي الفنان محمود جمعة، الذي توفى قبل ساعات وشيعت جنازته.

وقال المخرج هاني خليفة: عبر صفحته على موقع فيس بوك: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمك و يحسن اليك يا استاذ محمود، ممثل كبير و موهبة لم تقدر كما ينبغي









يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.