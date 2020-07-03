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فن

السقا وعمرو سعد.. نجوم الفن ينعون الفنان محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:29 م
محمود جمعة
محمود جمعة
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نبيل العدوى
حرص عدد من صناع الدراما على نعي الفنان محمود جمعة، الذي توفى قبل ساعات وشيعت جنازته.


ونعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.


ونشر صلاح عبدالله صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مااااات .. أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير #محمود_جمعة»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل. 




نشرت الفنانة سيمون، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعت من خلالها الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو. 


ونشرت سيمون، في تغريدة لها عبر تويتر، صورة الراحل محمود جمعة، وعلقت قائلة: «ياربي ....الله يرحمه»، وانهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل. 


نعى النجم احمد السقا، الفنان والشاعر محمود جمعة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.


ونشر أحمد السقا، صورا للفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "‏الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب  ‎#محمود_جمعة".


ونشر الفنان عمرو سعد  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنان الراحل محمود جمعة ينعاه بعد وفاته. 


وكتب عمرو سعد على الصورة " كنت باحضر لمسلسل من اخراج الاستاذ ابراهيم فخر اللي عرفني بالأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير في المسلسل لأول مرة في عمر الستين وجهة المصري الشقيان المنحوت كان لافت ليا وطيبته وموهبته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالي ... " 


واضاف " اتشرفت بيك يا عم محمود وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوي وانسان طيب ورائع ونموذج للاب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت الله يرحمك ويكرمك وينور آخرتك يا راجل يا طيب ".


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وقال المخرج هاني خليفة: عبر صفحته على موقع فيس بوك: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمك و يحسن اليك يا استاذ محمود، ممثل كبير و موهبة لم تقدر كما ينبغي


يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.


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