من بينها إنشاء أكثر من 20 مستشفى.. نائب الصعيد: وفرنا خدمات عديدة بمركز البلينا

قال محمود ابو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج وعضو مستقبل وطن، إن الحزب سيشارك بقوة فى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه سيشارك فى انتخابات مجلس النواب.









وأوضح "ابو الخير" لـ"صدى البلد"، أنه على مدار 4 سنوات منذ حصوله على مقعد فى مجلس النواب قام بجهود كبيرة من أجل توفير خدمات لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن من أبرز هذه الخدمات إنشاء وافتتاح وحدة غسيل كلوى بقرية الشيخ مرزوق بالمركز وإنشاء مستشفى في قرية برديس نوعية متخصصة تم الانتهاء بنسبة 70% منها بتكلفة تتراوح بين 57 مليون جنيه وسيتم افتتاحها خلال 6 أشهر من الآن.









وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم أيضا تطوير مستشفى الحميات بمركز البلينا التي كان لها دور بارز فى استقبال مرضى فيروس كورونا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتم تدعيم مستشفى البلينا بحضانات وسونار.









وتابع النائب حديثه:" أن من أبرز النشاطات التي قام بها من أجل توفير الخدمات لأهالي المركز تم افتتاح مدرسة تمريض بنين لتوفير فرص عمل لأبناء المركز"، مؤكدًا أن أكثر من 20 مستشفى تم إنشاؤها فضلا عن إنشاء سجل مدنى جديد لقرية برديس.









كما اكد النائب، أنه أيضا قام بالتواصل مع المسئولين فى وزارة الكهرباء لتطوير البنية التحتية الخاصة بكهرباء المركز التى تمت بنسبة 70%، لافتًا الى أن اجمالى تكاليف دعم مركز البلينا من جانب الدولة تقدر بـ 500 مليون جنيه على مدار 4 سنوات.









ورد النائب على تساؤلات حول مشروع الصرف الصحى، قائلا:" كان متوقفا فى قرية برديس منذ 2007 ولم يتم الانتهاء منه الا بنسبة قليلة جدا، مؤكدًا أنه قبل نهاية هذا العام سيتم افتتاح المحطة الجديدة الخاصة بالصرف الصحى.



