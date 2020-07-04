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تعليم

اليوم.. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يؤدون امتحانات نهاية العام

السبت 04/يوليه/2020 - 01:01 ص
استعدادات الامتحانات
استعدادات الامتحانات بجامعة الأزهر
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محمد شحتة
تنطلق صباح اليوم، امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر، على مستوى جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لصدى البلد، أنه تم إنهاء الاستعدادات لجميع الكليات وتوفير كل أدوات التعقيم والتطهير بجميع اللجان، منوها أنه سيتواجد اطباء للطوارئ والكشف الفوري على أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أي أعراض مرضية بغض النظر عن كونها كورونا من عدمه.

وأشار إلى أنه من حق الطالب الاعتذار عن دخول الامتحان حتى لو في نفس اليوم، بشرط أن تكون حالته الصحية لا تمكنه من أداء الامتحان، كما تم وضع علامات تباعد أثناء الدخول للتنظيم وعدم تكدس الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجنة.

وأوضح، أن الامتحانات ستبدأ في بعض الكليات وهناك من ستبدأ بشكل متأخر حتى 11 يوليو وهذا يعتمد على عدد المواد بالكلية وستبدأ جيمع الكليات بامتحان القرآن الكريم.

وحددت جامعة الأزهر، اليوم السبت الرابع من يوليو بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأكدت بضرورة أن يراعى فى الامتحانات أن  تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية.

وشددت على ضرورة التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنية  منعا لتكدس  وتزاحم  الطلاب ، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد  محدد. 

ونوهت إلى أن كل همها هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من خلال الأخذ بكل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي  الجامعة من  إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام  المشاركين في عملية الامتحان  للأقنعة الواقية (الماسكات)  والمطهرات  فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

اليوم.. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يؤدون امتحانات نهاية العام
اليوم.. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يؤدون امتحانات نهاية العام
اليوم.. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يؤدون امتحانات نهاية العام
اليوم.. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يؤدون امتحانات نهاية العام
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