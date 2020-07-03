وقف إنتاج دودج وجراند كارفان

أعلنت دودج عن وقف إنتاج جورني وجراند كارفان وعلى الرغم من أن وقف إنتاج جراند كارافان فلم يكن امرا مفاجئا إل انها مفارقة لانها كانت السيارة الاكثر مبيعا للشركة العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 122,648 سيارة في الولايات المتحدة أي أعلى من تشارجر وتشالنجر ودورينجو.



كما أعلنت دودج عن وقف إنتاج جورني وجراند كارافان، على الرغم من أن وقف إنتاج جراند كارافان لم يكن أمرا مفاجئا إلا أنها مفارقة لأنها كانت السيارة لأكثر مبيعا للشركة العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 122,648 سيارة في الولايات المتحدة أي أعلى من تشارجر.



كما أن جراند كارافان تم الكشف عنها لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات عام 2007 واليوم قررت فيلر فيات كرايسلر ملئ مكان جراند كارافان بواسطة كرايسلر.



كما تم الكشف عن جورني في معرض فرانكفورت للسيارات لعام 2007، وكانت تتوفر بسعر أساسي يبلغ 19,985 دولار (75,000 ريال) وكانت تتاح بمقاعد تكفي لما يصل إلى سبعة أشخاص، ومع ذلك، لم تكن ناجحة تمامًا في السوق، حيث لم يُبع منها سوى 50,000 نسخة فقط في السنوات الأربع الأولى في الولايات المتحدة.

