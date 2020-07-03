الليرة التركية تنهار لأدنى مستوى منذ منتصف مايو

ذكرت وكالة رويترز للانباء، اليوم الجمعة، أن الليرة التركية تراجعت مساء اليوم إلى أدنى مستوى منذ منتصف مايو.





وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي بعد أن قالت منظمة فيتش إن تركيا لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية وإن دورة تيسيرها النقدى اقتربت من النهاية، بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.





وأنهت العملة، التى وصلت إل مستوى متدني للغاية في السابع من مايو، الأسبوع عند 6.865 مقابل الدولار، وذلك بعد نزول إلى 6.88 فى التعاملات المسائية.





وكانت تقارير تحدثت عن قفز التضحم في تركيا إلى 12.5% على أٍاس سنوي في شهر يونيو، وهو ما يجعل زيادة سعر الفائدة أمرا وارد في المستقبل القريب.





وقالت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش إن هناك "احتمالات خفض كبيرة" لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر ف النصف الثانى من العام. وقالت "لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا".