AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير المستشفى الميداني بعين شمس: إشغال 50% من القدرة الاستيعابية ولا توجد حالات وفاة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، إنه تم استقبال أكثر من 80 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 10 بالرعاية المركزة وحالتهم متوسطة الخطورة منذ الافتتاح.

وأضاف مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه لا توجد حالات وفاة حتى الآن وتوجد حالات مستقرة وتماثل للشفاء عدد من الحالات المصابة وتم خروجهم من المستشفى. 

وأكد الدكتور أسامة، إن المستشفى يعمل بـ 50% من قدرته الاستيعابية حيث إنه تم استقبال 80 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 10 بالرعاية المركزة وحالتهم متوسطة الخطورة.

وأشار أشرف إلى أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

يذكر أن المستشفى مجهز بأعلى مستويات التجهيزات، ويقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمه بالمستلزمات الطبية، منوها إلى أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني، وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي  تقوم به المستشفيات الجامعية  للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تم إنشاء المستشفى خلال 15 يوما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعلاج مصابي كورونا.. وزير التعليم العالي: افتتاح المستشفى الميداني بجامعة عين شمس قريبا

تفاصيل أول مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا

رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.. اليوم

استعدادا لافتتاحها.. رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي حول عمل وسعة المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

بالصور والمعلومات .. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

عقاب قاس لأردوغان.. الاتحاد الأوروبي يستثني تركيا من قائمة الدول المتاحة للسفر.. أنقرة تدفع فاتورة باهظة لتدخلها في ليبيا.. واقتصاد البلاد يتصدع بسبب الإغلاق

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

فازت بجائزة عالمية.. كل ماتريد معرفته عن أول قرية مصرية صديقة للبيئة

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

انا مش كافر.. قصة أغنية دونها شاب لبناني على صدره قبل انتحاره.. تفاصيل

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين