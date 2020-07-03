مدير المستشفى الميداني بعين شمس: إشغال 50% من القدرة الاستيعابية ولا توجد حالات وفاة

قال الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، إنه تم استقبال أكثر من 80 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 10 بالرعاية المركزة وحالتهم متوسطة الخطورة منذ الافتتاح.





وأضاف مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه لا توجد حالات وفاة حتى الآن وتوجد حالات مستقرة وتماثل للشفاء عدد من الحالات المصابة وتم خروجهم من المستشفى.





وأكد الدكتور أسامة، إن المستشفى يعمل بـ 50% من قدرته الاستيعابية حيث إنه تم استقبال 80 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 10 بالرعاية المركزة وحالتهم متوسطة الخطورة.





وأشار أشرف إلى أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





يذكر أن المستشفى مجهز بأعلى مستويات التجهيزات، ويقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمه بالمستلزمات الطبية، منوها إلى أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني، وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تم إنشاء المستشفى خلال 15 يوما.