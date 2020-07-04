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أخبار البلد

ظهور سلالة جديدة من انفلونزا الخنازير في الصين.. هل ستصبح الوباء القادم؟

السبت 04/يوليه/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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محمد غالى

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل،ان في ٢٠٠٩ حصل وباء انفلونزا الخنازير في المكسيك وأصاب في حدود ٦٠ مليون شخص في العالم، و الوفيات كانت في حدود نصف مليون وفاة.

وأوضح: أن الصين منذ اكثر من ٥ سنين تدرس نوع من انفلونزا الخنازير (H1N1) واسمه (G4-EA-H1N1) أو اختصارا الجيل الرابع.


وأضاف: ان من ٢٠١١-٢٠١٨ وجد ان ١٠٪؜ من العمال في الصين مصابين بالفيروس وغالبا المواطنين الأصغر سنا من ١٨-٣٥.

وأكمل: ان  ثلث السكان الكبار فالسن (اكبر من ٦٥ سنة) يمتلكوا مناعة طبيعية ضد الفيروس.

وأوضح: أن الفيروس لا ينتقل بسلاسة بين البشر حتى الآن وغير مؤكد سرعة انتشاره من انسان لانسان بنسبة محددة، وتم عمل دراسة على ٣٠ ألف خنزير و١٠٠٠ مسحة رئوية لتحديد حجم الخطر.

وأشار إلى أن الموضوع قديم والصين ومنظمة الصحة العالمية بيحضرو من الان ويتحدثون إلى أن الفيروس له خصائص وباء عالمي جديد.

واضاف: ان الصين لا تريد أن يتهمها أحد بالتقاعس في التقرير وكذلك منظمة الصحة العالمية، والتي تأخرت في إعلان كورونا وباء عالمي وخصوصا ان H1N1 أخطر من فيروس كورونا.


وأضاف: إن في العموم ظهور فيروسات كل فترة دي شيء عادي، ويوجد حاليا ارتفاع في فيروس ليزا في إيطاليا وموجة جديدة من فيروس زيكا.
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