لمكافحة الغش فى الامتحانات.. برلمانية تطالب باستحداث مواد أخلاقية

أكدت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن أزمة غش الامتحانات أزمة أخلاق، لذلك لابد من النظر إلى البيت أولا، مردفة: "الأب والأم بيساعدوا أولادهم على الغش.. بيشتروا وسائل حديثة تساعدهم".
وللقضاء على هذه الأزمة، طالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم بضرورة استحداث مواد خاصة بالأخلاق لمكافحة الغش وغيره من الصفات السيئة، كما لابد من عدم النظر إلى الدرجات أو المجموع النهائي بصفته الفيصل الوحيد، الذي يحدد مصير الطلاب وتنسيقهم للقبول بكليات القمة.
واقترحت استحداث وسائل تقييم وامتحانات قدرات بخلاف الدرجات، تعتمد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات الغش والرقابة الصارمة على الامتحانات لتفعيل العقوبات.
وكان ذلك بعد أن وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون الحكومة تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة، إلا أن نواب لجنة التعليم لم يروا القانون كافيا للقضاء على الأزمة.