لمكافحة الغش فى الامتحانات.. برلمانية تطالب باستحداث مواد أخلاقية

أكدت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن أزمة غش الامتحانات أزمة أخلاق، لذلك لابد من النظر إلى البيت أولا، مردفة: "الأب والأم بيساعدوا أولادهم على الغش.. بيشتروا وسائل حديثة تساعدهم".





وللقضاء على هذه الأزمة، طالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم بضرورة استحداث مواد خاصة بالأخلاق لمكافحة الغش وغيره من الصفات السيئة، كما لابد من عدم النظر إلى الدرجات أو المجموع النهائي بصفته الفيصل الوحيد، الذي يحدد مصير الطلاب وتنسيقهم للقبول بكليات القمة.





واقترحت استحداث وسائل تقييم وامتحانات قدرات بخلاف الدرجات، تعتمد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات الغش والرقابة الصارمة على الامتحانات لتفعيل العقوبات.



