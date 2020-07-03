قيادي بمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو انتشلت مصر من الضياع

قال المهندس عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينتشل مصر من الضياع، وتمكن من تحقيق معدلات اقتصادية كبيرة لصالح الشعب المصري.





وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد مرور 7 سنوات على ثورة 30 من يونيو شهدت البلاد طفرة كبيرة في المشروعات العملاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حملت مسيرة العطاء والإنجاز المستمر من أجل الحفاظ على الدولة والشعب المصري الذي وقف بجوار دولته في وجه جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن سلسلة المشروعات الضخمة في محافظات مصر شهدت ميلادا جديدا لبلادنا.





وتابع أن هناك العديد من الإنجازات التى حققهتها فى ثورة 30 يونيو والتى كانت تفتقدها مصر قبل هذا التاريخ، من أبرزها الاستقرار والشعور بالأمن والأمان بعدما شهدت البلاد حالة من الأحتجاجات والمظاهرات نتيجة تحكم تيارات سياسية وجهات خارجية وجماعات إرهابية فيها يعملون جميعًا على إنهيار الدولة المصرية.