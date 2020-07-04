التعويض اختيارا ومقدما.. نواب البرلمان يطمئنون المتضررين في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.. ويؤكدون: التعديلات تهدف لإقامة المشروعات القومية والحفاظ على حقوق المواطنين

البرلمان يناقش مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الأسبوع المقبل

التعويض مقدما للمتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة

نواب:

تعديل قانون نزع الملكية يهدف إلى القضاء على السلبيات التي تعوق تحقيق المنفعة العامة

التعديلات تهدف تحقيق المنفعة العامة اقتصاديا واجتماعيا والحفاظ على حقوق المتضررين

برلماني يقترح نقل المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة إلى المدن الجديدة

الدولة حريصة على عدم التغول على حقوق الملكية الخاصة





يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة الإثنين المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.





وتتضمن التعديلات أربعة مواد، تهدف إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.





- أهمية القانون

أهمية مشروع القانون، جاءت كذلك في الوقت الذي تعمل الدولة فيه على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونية 2013 إزداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الإستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلًا عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.





- الحفاظ على حقوق المتضررين





كما أن مشروع القانون يأتي مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف الي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك باضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقًا للقانون).





حيث استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة.





وفي هذا الإطار، أكد عدد من نواب البرلمان، أهمية تلك التعديلات على مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي يحقق مصلحة الدولة والجميع في إقامة مشروعات قومية من جهة، كما يحافظ على حق المتضررين وتعويضهم في أسرع وقت





واقترح نواب البرلمان أن يكون تعويض المتضررين عن طريق نقلهم إلى المدن الجديدة، والتي لن تكلف الحكومة، كما ستكون نقلة جيدة للمتضررين.





- التوسع في المشروعات القومية





في البداية، أكد النائب علاء والي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أهمية تعديلات مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة، خلال هذا التوقيت، لاسيما في ظل المشروعات القومية الواسعة التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى المحافظة على حقوق الملكية الخاصة، التي كفلتها جميع الدساتير، وآخرهم دستور عام 2014، والذي زاد تأكيدا عليها.





وأضاف النائب علاء والي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة كرثت توجهها بشكل كبير نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الإستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلًا عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة قد تضطر عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا، ولذا جاء قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، للحفاظ على حق المواطن.





- التعويض اختياريا

وأشار عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إلى أن التعويض في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يكون اختيارا، وعادلا، وهو أمر أكد عليه الدستور والقانون، لافتا إلى أن تعديلات القانون لن تخرج إلا للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق منفعة الدولة.





وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن بأي حال كان المساس بالملكية الخاصة، إلا في حالة واحدة، وهي تحقيق المنفعة العامة.





في ذات السياق، أكد النائب عاطف مخالف، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن القانون سوف يشهد تعديلات محورية للصالح العام.





وأضاف، النائب عاطف، مخاليف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تقوم حاليا بشبكة طرق، وضعتها على التصنيف العالمي، وحتى تستكمل هذه المشروعات القومية، فإن الحكومة تحتاج إلى استغلال بعض الملكيات الخاصة، والتي تزايدت مؤخرا، مشيرًا إلى أن الدولة لكي تحفظ حقوق المواطنين، وتحترم الملكية الخاصة، فقد حرصت على إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.





ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه في الماضي كان يتم تفعيل القانون بشكل بطيء، وكانت هناك صعوبات كثيرة تعوق تطبيقه، ولهذا يسعى مجلس النواب، لتعديل القانون بما يضمن إزالة تلك المعوقات.





- التعويض مقدما

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون، التعويض بشكل عاجل ومقدما، وهو الأمر الذي يميز التعديلات الجديدة في القانون، حيث إن القانون الحالي - قبل التعديل- لم يحدد وقتا زمنيا معينا، على عكس التعديلات الجديدة التي تلزم الحكومة بالتعويض المقدم.





- الانتقال للمدن الجديدة

وأشار إلى ضرورة أن يكون التعويض اختيارا، واقترح النائب أن يكون التعويض بنقل المتضررين إلى المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستكون إفادة للطرفين، سواء الحكومة أو المتضررين، لأنها غير مكلفة للجهات التنفيذية، باعتبار أن هناك شبكة إسكان اجتماعي واسعة، كما أنها ستكون نقلة جيدة للمتضررين.





بدوره، قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن التخطيط الحالي لبعض المناطق، يعوق إقامة الدولة للمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الضرر الذي يعود على الدولة مستقبلا نتيجة غياب الرؤية المستقبلية في تنفيذ المشروعات.





وأكد النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم شئ يراعيه القانون، هو التعويض العادل، وعدم التغول على حقوق الملكية الخاصة، مشيدا بجهود الحكومة في هذا الصدد، والتي تراعي حرمة الملكية الخاصة وتعطي لكل ذي حق حقه.



