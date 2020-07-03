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خالد عكاشة: الرئيس السيسي بذل مجهودا كبيرا في رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:50 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمد حليم قنديل

وصف العميد خالد عكاشة، مدير المركز  المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما يحدث بشأن سد النهضة يعتبر حربا حقيقية منها جزء دبلوماسي وآخر فني، بالإضافة إلى الحرب الإعلامية.


وأضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" أن الحرب الإعلامية في موضوع سد النهضة هو صراع الاستحواذ على ذهنية ومساحات أكبر من الرأي العام، حيث إن هناك صراعا للوصول بوجهات النظر وما يستهدفه كل شخص.


وأوضح "عكاشة" أن مصر عندما بدأت المفاوضات كانت الإشكالية قد وقعت بالفعل وهي بناء السد، ومصر تحاول أن تضع موقعا مميزا داخل هذا الصراع، وبدأت في طرح مصالحها بقوة.


وتابع أن مصر دولة رائدة داخل وخارج قارة أفريقيا، وعملت الدولة المصرية لمدة عامين بالاتحاد الإفريقي وفق هذا المفهوم، وكان الرئيس السيسي يتحدث دائما باسم أفريقيا وليس مصر فقط.


وأشار إلى أن هناك تقصيرا في المساحة التي تساعد المصريين في توصيل وجهة النظر وتفنيد القذائف الإعلامية، والأكاذيب والادعاءات التي يبثها الجانب الإثيوبي.

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