التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"





وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.





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وكانت قد قامت الخميس الماضي ، لجان امتحانات الثانوية العامة بإستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) مع تسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك.





ومن المقرر أن يتسلم طلاب الثانوية العامة بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 للاجابة عليه من المنزل ، ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020





وكانت امتحانات الثانوية العامة 2020 قد انطلقت رسميا يوم 21 يونيو 2020 ، حيث امتحان الطلاب حتى الان : اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو ، و اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 25 يونيو ، والديناميكا يوم الأحد 28 يونيو ، والأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة يوم الخميس 2 يوليو.

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، أن أي طالب ثانوية عامة فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .