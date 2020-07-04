مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن أول ظهور له على شاشة تلفزيون "النهار"، ببرنامج "آخر النهار"، اليوم، يأتي بالتزامن مع يوم ٣ يوليو، الذي يعتبر من أعظم الأيام بالنسبة للمصريين.









وأضاف "الباز" خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار " الفضائية أنه لا ينوي التغير أو التبدل، حيث إنه لا يوجد شيء يجعله يتغير طالما أن لديه عقيدة ثابتة وهي العمل من أجل الوطن ومصلحته.









وأوضح "الباز" أنه يجدد العهد مرة أخرى مع متابعيه القدامى والجدد، من خلال شاشة قناة "النهار".









وأكد التزامه الدائم بعدم التزييف أوقول أي شيء بالباطل، وعدم إخفاء الأمور عن جمهوره.







