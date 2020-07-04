الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي





وأكدت صحيفة " فوت 24 " أن الزمالك طلب من المثلوثي الانضمام للفريق عقب الاتفاق معه على كافة تفاصيل العقد حيث ينتظر اللاعب فتح الخطوط الجويه من أجل السفر لمصر لتوقيع العقود مع الزمالك لمدة 3 مواسم.





وينتهى عقد اللاعب مع فريق الصفاقسي التونسي شهر يونيو الماضي حيث لم يتفق حتى الآن على كيفية تسوية وضعه المادي مع الصفاقسي.





وكان الصفاقسي التونسي أعلن منذ فترة عن تواصل اللاعب مع الزمالك للانضمام لصفوف الفريق الابيض حيث أنه فضلا عن الانضمام لـ الترجي التونسي.