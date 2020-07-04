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رياضة

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 ص
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحيفة التونسية عن رغبة نادي الزمالك في انضمام اللاعب حمزة المثلوثي نجم فريق الصفاقسي التونسي في الوقت الحالي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري مع فريقه الحالي.

وأكدت صحيفة " فوت 24 " أن الزمالك طلب من المثلوثي الانضمام للفريق عقب الاتفاق معه على كافة تفاصيل العقد حيث ينتظر اللاعب فتح الخطوط الجويه من أجل السفر لمصر لتوقيع العقود مع الزمالك لمدة 3 مواسم.

 
وينتهى عقد اللاعب مع فريق الصفاقسي التونسي شهر يونيو الماضي حيث لم يتفق حتى الآن على كيفية تسوية وضعه المادي مع الصفاقسي. 

وكان الصفاقسي التونسي أعلن منذ فترة عن تواصل اللاعب مع الزمالك للانضمام لصفوف الفريق الابيض حيث أنه فضلا عن الانضمام لـ الترجي التونسي.
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