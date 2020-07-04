الحقيقة أقصر طريق إلى السجن في تركيا.. إدانة نشطاء حقوقيين بتهمة الإرهاب.. قضية بويوكادا وصمة عار لنظام أردوغان.. وحرية الصحافة تموت خلف القضبان

إدانة المدير السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا بتهمة الإرهاب

العفو الدولية: الأحكام ضد النشطاء ضربة قاصمة للعدالة التركية

السلطات التركية اتهمت النشطاء بالتحضير لإشاعة الفوضى

تركيا في المرتبة 157 دوليًا من حيث حرية الصحافة





أدان القضاء التركي، أمس، عددًا من النشطاء الحقوقيين بتهم الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدة جماعة إرهابية، في سقطة جديدة تكشف مدى ما وصل إليه القضاء التركي من تبعية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجرده من آخر ملامح الاستقلال والحياد.





وأدين مدير مكتب منظمة العفو الدولية السابق في تركيا تانر كيليش بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقى حكمًا بالسجن لأكثر من 6 سنوات.





وبحسب قناة "سكاي نيوز"، أدانت المحكمة أيضا ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان، وهم جونال كورسن، وإديل إيسر، وأوزلم دالكيران، باتهامات مساعدة جماعة إرهابية، وحكمت عليهم بالسجن لعام وشهر لكل منهم.

وبرأت المحكمة سبعة نشطاء آخرين، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتودتنر، والسويدي علي جارافي من الاتهامات.

وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على النشطاء، ووصفته بأنه "ضربة قاصمة لحقوق الإنسان والعدالة" في تركيا.





وقال أندرو جاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية، الذي حضر الجلسة: "اليوم، نشهد مهزلة للعدالة بمقاييس صادمة. إن حكم المحكمة يتحدى المنطق ويكشف أن هذه المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات محاولة مسيسة لإسكات الأصوات المستقلة".





وأضاف: "هذه القضية اختبار فاضح لنظام العدالة التركي. ومن هذا المنطلق، من المؤسف رؤية الدور الذي لعبه ويستمر في لعبه لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان".





وقبل 3 سنوات، داهمت قوات الأمن التركية فندقًا في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول وألقت القبض على 10 نشطاء من الـ 11 الخاضعين للمحاكمة، أثناء تواجدهم في ندوة لحقوق الإنسان، وألقت بهم في السجن بتهمة "الإرهاب".





وزعمت سلطات الادعاء التركية أن النشطاء المقبوض عليهم كانوا "مجتمعين سرًا" بغرض لتنظيم احتجاجات على غرار احتجاجات حديقة جيزي بارك ونشر الفوضى في البلاد.





وأصبحت قضية هؤلاء النشطاء، المعروفة باسم "قضية بويوكادا" تجسيدًا لموجة القمع وإرهاب الدولة التي عصفت بتركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل.





وأوضحت المنظمة أن سجون تركيا باتت ممتلئة عن آخرها بعشرات الآلاف من المعتقلين احتياطيًا والمدانين بتهم تتعلق بالإرهاب





وتابعت المنظمة أنه منذ محاولة انقلاب 2016، تشن السلطات التركية حملة ممنهجة ضد المجتمع المدني، حيث تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عام من أعمالهم، وتعرضت أكثر من 1300 منظمة غير حكومية و180 منصة إعلامية للإغلاق، ولم يعد هناك أثر للصحافة الحرة.





وذكر المعهد الدولي للصحافة في نوفمبر الماضي أن عددًا قياسيًا عالميًا من الصحافيين، تجاوز 120 صحافيًا، ما زالوا مسجونين في تركيا، كما أنَّ وضع الإعلام فيها لم يتحسن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.





ويقبع نحو 80 ألف شخص بالسجون منذ وقوع المحاولة الانقلابية بانتظار المحاكمة. كما أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفًا من وظائفهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وأغلقت أكثر من 150 منفذًا إعلاميًا، في إطار حملة مستمرة منذ نحو 5 سنوات، تتعرض تركيا بسببها لانتقادات من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلًا عن المعارضة التركية، التي تقول إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق جميع معارضيه، فيما تدافع السلطات عن إجراءاتها، قائلة إن الحملة هي ردّ ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد.





ولفت المعهد إلى أن عددًا كبيرًا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، لكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم عزلهم بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.





وقال المعهد الدولي للصحافة إنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين في تركيا محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحيانًا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي.



