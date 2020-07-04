تمهيدا لإحالته للمحاكمة.. استعجال تحليل مخدرات الأب بطل فيديو تعذيب طفله ببولاق الدكرور

استعجل المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور تقرير الطب الشرعي حول عينة تحليل مخدرات عامل صاحب فيديو التعدي على طفله وسبه بالفاظ بذيئة لعدم القائه كيس قمامة.





كانت وجهت النيابة العامة للأب تهمتي الضرب وتعريض حياة طفل للخطر، واستمعت النيابة لأقوال ضابط مباحث رعاية الأحداث مجري التحريات حول الواقعة وأقوال الطفل المجني عليه ووالدته اللذان قررا أن الأب اعتاد ضربهم لأي سبب ودائم سبهم بالفاظ خارجة وخادشة.





وكشفت التحقيقات أنه عقب رصد مقطع الفيديو امرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان علي الواقعة، ويستمع محمد قاسم وكيل اول نيابة بولاق الدكرور لاقوال الطفل والاب المتهم ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو.





واشارت التحقيقات ان الاب معتاد الاعتداء علي اطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتاديبهم ولاي اسباب يقوم بضربهم والتعدي علي زوجته بالسب والضرب، وقالت الزوجة في التحريات الاولية انه يتعاطي المواد المخدرة ما يدفعه لاساءة معاملتهم جميعا فقامت بتصويره للحصول منه علي الطلاق وحضانة اطفالها.





وقررت النيابة في نهاية التحقيقات عرض المتهم علي الطب الشرعي لاخذ عينة من دمائه لفحصها وبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه وتنتظر النيابة ورود التقرير للتصرف في القضية باحالتها للمحاكمة الجنائية.



