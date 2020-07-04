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مصر الأولى إفريقيا.. خليفة أدهم: الدول تتنافس على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

السبت 04/يوليه/2020 - 12:49 ص
الاقتصاد المصري والاستثمار
الاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي
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اسراء صبري
قال خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استثمار مصر في غاية الأهمية، لأنه يؤكد كل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأضاف "أدهم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد من أحدى المنظمات والمؤسسات العالمية الهامة وتقريرها الخاص بمصر يعد تأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي ونجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى معدل نمو على مدى عشر سنوات.

وتابع: أن بفضل الإجراءات التصليحة والتطوير الشامل في بيئة الاستثمار أصبحت مصر جهة الأولى في أفريقيا وفي المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، بعد دولة الإمارات.

وأوضح أن الحكومة تتخذ الإجراءات الخاصة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مصر، لافتا إلى أن الدول حاليا ومنذ سنوات تتنافس من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وواصل قائلا: إن الاستثمار الأجنبي بيساهم بدور كبير جدا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات يصحبها نظم الإدارة الحديثة والمعرفة المتقدمة والحديثة، كما أنه مرتبط بسلاسل القيمة العالمية الخاصة بزيادة الصادرات.   

وأشار إلى أن مصر على مدى العاميين الماضيين كانت في تقدم كبير لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والذي أثر على النمو الاقتصادي في مصر.
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