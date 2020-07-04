أخبار التوك شو..إيفا فارما: قادرون على صناعة 500 ألف عبوة من علاج كورونا شهريا..مفيد فوزي يحكي موقفا طريفا مع الوزيرة نبيلة مكرم أثناء عملها في إيطاليا

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا المختلفة والمهمة خلال الساعات الماضية:





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان تعاني من خلل علمى أربك المشهد طوال الـ 90 سنة الماضية.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيد قطب نظر نواحى التمكين، الاستعلاء، وغيبة الدين لجماعة الإخوان.





حذر الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، من تتناول أدوية علاج أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن وزارة البيئة استغلت فترة الغلق الماضية، وتم تطوير شلالات وادي الريان، حتى تكون جاهزة لاستقبال الزائرين في شكل جديد.









حذرت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد 19، من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه هناك تسارع فى انتشار عدوى فيروس كورونا بمنطقة الشرق المتوسط بعدد وفيات بلغ 25 ألف حالة.





قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن قرار المفوضية الأوروبية باستخدام عقار الريمديسفير جاء متأخرا، وذلك لأن الرابطة الطبية أوصت باستخدام الريمديسفير، بالإضافة إلى الأدوية التي ثبتت ايجابيتها في معالجة مصابي فيروس كورونا.





قال الكاتب الصحفي والإعلامي القدير مفيد فوزي، إن القوى الناعمة "المرأة" في مصر، أصبحت في مكانة مرموقة في الوقت الحالي.





قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما, إننا قادرون على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة من عقار ريمديسيفر شهريا لعلاج فيروس كورونا.



