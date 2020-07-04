عقب تجديد تعاقده.. أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة لـ وجود كارتيرون

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، عن سعادته البالغه بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة.





وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الجميع يشعر بالراحة بالاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين".









وواصل:" حالة كبيرة من التفاهم والتناغم بين الادارة و كارتيرون ، كذلك اللاعبين الذين يثقون كثيرًا في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين".





وأنهى تصريحاته:" طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعًا، وسعيد للغاية بتجديد عقده".