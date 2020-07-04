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رياضة

عقب تجديد تعاقده.. أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة لـ وجود كارتيرون

السبت 04/يوليه/2020 - 12:33 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ياسمين تيسير
أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته البالغه بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة.

وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الجميع يشعر بالراحة بالاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين".


وواصل:" حالة كبيرة من التفاهم والتناغم بين الادارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقون كثيرًا في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين".

وأنهى تصريحاته:" طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعًا، وسعيد للغاية بتجديد عقده".
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